Vídeo: calçada desaba sobre galeria e grupo de pessoas caem em rio em Joinville

Imagens nas redes sociais mostram os momentos de desespero - (crédito: Reprodução/Twitter)

Um acidente marcou a abertura da celebração de Natal na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (22/11). Uma calçada desabou sob uma galeria de água e várias pessoas foram engolidas pelo chão.



As pessoas estavam reunidas sobre as águas do Rio Cachoeira.

Segundo o portal g1, bombeiros foram acionados por volta das 20h10 e deslocaram um efetivo de três ambulâncias e três carros com 16 profissionais ao local. Ainda não existem informações claras sobre vítimas fatais.

Pelas redes sociais, diversos vídeos mostram o momento exato do acidente. É possível ver um grupo de cerca de 20 pessoas caídas dentro do “buraco”. Ainda nas imagens é possível ver o desespero na tentativa de tirar o grupo do local.



