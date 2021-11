Ômicron: pelo menos 12 países já detectaram casos da nova cepa da covid-19

FS Fernanda Strickland

(crédito: PhonlamaiPhoto/Getty Images)

Até o momento, a nova variante do coronavírus, batizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de Ômicron, foi detectada em ao menos 12 países. A variante foi descoberta na África do Sul. Assim como outras cepas, esta também recebeu um codinome grego. Ômicron é a décima quinta letra do alfabeto grego.

A ômicron foi classificada como "variante de preocupação", pela OMS. O principal ponto de alerta no momento, é que a cepa contém mais de 30 mutações na proteína Spike, que é a principal proteína do SARS-CoV-2.

O portal Isto é listou os 12 países que já registraram positivos para covi-19 com a nova variante.

África do Sul: 77 casos na Província de Gauteng

Alemanha: 2 casos na região da Baviera e 1 no estado de Hesse

Austrália: 2 casos confirmados em Sidney

Bélgica: 1 caso

Botsuana: 4 casos, todos de estrangeiros que foram ao país missão diplomática e já deixaram o país

Dinamarca: 2 casos

Holanda: 13 casos foram detectados entre 61 passageiros que desembarcaram no país vindos da África do Sul

Hong Kong: 1 caso

Israel: 1 caso confirmado e mais 7 casos suspeitos

Itália: 1 caso confirmado

Reino Unido: 3 casos confirmados, um deles em Chelmsford e o outro em Nottingham. O terceiro caso é de um viajante que já não está mais no país.

República Tcheca: 1 caso confirmado em Liberec