"Omicron": OMS classifica nova cepa da África do Sul como variante de preocupação

TM Thays Martins

(crédito: Ina FASSBENDER / AFP)

A nova variante do coronavírus identificada na África do Sul foi batizada pela Organização Mundial de Saúde, nesta sexta-feira (26/11), de Omicron e classificada como "variante de preocupação". Assim como outras cepas, esta também recebeu um codinome grego. Omicron é a décima quinta letra do alfabeto grego.

De acordo com a OMS, a variante apresenta um grande número de mutações, algo nunca visto antes, e é potencialmente mais contagiosa do que as outras cepas já identificadas. Não se sabe ainda se ela pode ser mais letal.

A variante B.1.1.529 foi primeiro identificada na quarta-feira (24/11) na África do Sul. Mas a primeira infecção registrada foi de uma amostra colhida em 9 de novembro. "As últimas semanas, as infecções aumentaram abruptamente, coincidindo com a detecção da variante B.1.1.529", destaca a OMS.

Ao menos nove países já anunciaram restrições para voos da África do Sul. Entre os que impuseram restrições, estão Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão, Singapura, Israel e República Tcheca. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou, nesta sexta-feira, que o Brasil não aceite a entrada de viajantes estrangeiros com passagem pela África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue nos últimos 14 dias.

Atualmente, são quatro as "variantes de preocupação": Alpha, Beta, Gamma e Delta.