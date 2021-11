Covid-19: Balanço registra 94 mortes em 24 horas no Brasil

FS Fernanda Strickland

(crédito: Nikolay Doychinov/AFP)

Neste domingo, o Ministério da Saúde, divulgou uma atualização que registrou 4.043 novos casos de covid-19 e 94 mortes em 24 horas. O balanço geral mostra que já são 22.080.906 casos que testaram positivo e 614.278 óbitos.

Com mais de 306 milhões de doses de vacinas aplicadas até o momento, segundo balanço do Ministério da Saúde, a taxa de recuperação é de 96,4%, a mais alta registrada até o momento. Mais de 21,29 milhões de pessoas são consideradas livres da infecção pelo novo coronavírus.

O Boletim apresenta que há 173.314 casos ativos de covid-19, que estão sob cuidados médicos e foram informados ao Sistema Nacional de Saúde (SUS). O boletim mostra que 2.851 óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) estão em investigação. Isso porque, em muitos casos, a análise sobre a causa da morte continua mesmo após o óbito.

São Paulo, está em primeiro lugar com 154.002, em seguida vem o Rio de Janeiro com 69.024, Minas Gerais com 56.163, Paraná com 40.772 e Rio Grande do Sul com 36.077. Já os estados que registram menos mortes por covid-19 são: Acre com 1.846, o Amapá com 2.002 e Roraima com 2.050.