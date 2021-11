Rico revela que ganhou 'suborno' da produção para não desistir de A Fazenda

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

No último sábado (27/11), durante conversa com outros peões de A fazenda 13 , na Record TV, Rico Melquiades fez uma confissão sobre os bastidores do programa. O influencer revelou que ganhou uma espécie de "suborno" da produção para não desistir do reality.



O presente foi uma foto de sua família. "Mandaram sabe por quê? Porque eu estava quebrando tudo, 'quebrando' café e tava querendo desistir", contou o alagoano em conversa com Mileide Mihaile .

O influencer ainda afirmou que tem certeza que recebeu a foto para não desistir do reality. O presente lhe foi dado após uma das brigas mais fortes do reality show, em que ele estava envolvido. Em oito de agosto, o clima havia ficado pesado no programa apresentado por Adriane Galisteu . Após Rico Melquiades jogar fora o café da sede, Dynho Alves tinha se revoltado e quase batera no colega de confinamento. "Seu p** no c*", gritou ou o então marido de MC Mirella . Outros peões tiveram que impedir a confusão.

"'Para ele não desistir, vamos enganar ele com uma foto, para ele ficar aí quebrando as coisas, para gerar conteúdo e ser cancelado lá fora'”, especulou o humorista.



A confissão de Rico repercutiu nas redes sociais e os fãs do alagoano ficaram contentes com a atitude da produção do programa. Além disso, a hashtag "Rico Fica Bem” está entre os assuntos mais comentados do twitter.

Fãs e pessoas que gostam do influencer estão preocupados com sua saúde mental dentro do reality show da Record TV.