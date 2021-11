Padre Fábio de Melo passa por cirurgia no tendão: 'Estava por um fio'

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução/Instagram)

O Padre Fábio de Melo precisou se submeter, no último domingo (28/11), a uma cirurgia após lacerar um tendão do bíceps. "O que estava por um fio voltou a ser inteiro". O cantor religioso deu detalhes sobre o procedimento por meio de um longo relato no Instagram e disse: "Laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas. Para lacerações físicas, médicos. Para lacerações emocionais, amigos."

O cantor conta que conviveu com uma laceração parcial durante 20 dias, mas sentiu que não aguentaria mais, e foi quando conheceu o médico Paulo Muzy, que passou a orientá-lo. Na publicação, o padre agradeceu o time de médicos, enfermeiros e outros profissionais que cuidaram dele. "Enfim, a todos os que ajudaram a remendar o padre", brincou Fábio



Com receio do que poderia acontecer, seguiu os conselhos de cirurgia do Dr Paulo Muzy, "O risco da ruptura definitiva me apavorava, mas, a sua atenção, o seu carinho comigo, fizeram com que eu colocasse minha atenção na solução que ele me propôs. Deu certo”, enfatizou.

Vários amigos comentaram sua postagem, enviando mensagens de carinho e superação ao padre "Nossa padre… sua recuperação vão ser rápida e boa com esse time maravilhoso. O que vc precisar estou aqui. Te amo meu amigo" comentou a apresentadora Sabrina Sato, Escreveu o também apresentador Marcos Mion "Caramba irmão…imagino a dor. Mas vc esta com os dois melhores: @paulomuzy e @dr.josecarlosgarciajr".