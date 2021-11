Motorista de 31 anos morre após colidir carro em poste na EPNB

AM Ana Maria Pol

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 31 anos morreu, na madrugada desta segunda-feira (29/11), após colidir o carro contra um poste de iluminação pública na EPNB, próximo a UPA do Núcleo Bandeirante. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Para a ocorrência, o CBMDF empregou cinco viaturas. De acordo com a corporação, o veículo envolvido no acidente era um VW Gol, que estava sendo conduzido por Renan Yon. Quando os militares chegaram no local, encontraram o motorista preso às ferragens, e o carro precisou ser cortado para que ele fosse retirado.

Durante o atendimento, Renan entrou em parada cardiorrespiratória e as equipes do CBMDF iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar. Foram 50 minutos de manobras até o médico do CBMDF constatar óbito no local.

Além de Renan, havia duas passageiras no carro. Uma delas, identificada como Andressa, também ficou presa às ferragens do veículo. Ela foi retirada do carro e atendida pela equipe do CBMDF. Consciente, desorientada e estável, Andressa apresentava um corte profundo no queixo, e foi encaminhada para o Hospital de Base.

A última passageira, uma jovem de 17 anos, se encontrava no banco de trás do automóvel e não estava presa às ferragens. De acordo com os militares, ela reclamava de dores nas costas, na barriga e tinha um edema na face. Consciente, desorientada e estável, também foi encaminhada ao Hospital de Base.