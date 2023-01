Família busca informações sobre mãe e filha desaparecidas em Minas

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

Estevão Martins é um pai desesperado. Sua filha, Isabel Candido Martins, de apenas 4 anos, e a mãe, Milene Aparecida Candido, de 20 anos, saíram de Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste do estado, na última terça-feira (10/1), com destino a Belo Horizonte e não foram mais vistas.



Segundo Estevão, a última notícia que teve da filha e da mulher foi que elas pegaram um táxi em sua cidade, com destino a BH. Existe a informação de que teriam desembarcado na Avenida dos Andradas, próximo à rodoviária da capital.

“Elas saíram só com a roupa do corpo, telefone e cartão. Não saíram com identidade nem documento. A gente conseguiu achar o taxista. Ela veio até Belo Horizonte com ele”, diz o pai, acrescentando que o taxista o informou que a corrida teria custado R$550.

Ele não faz ideia do que aconteceu e diz que não foi avisado pela mulher que ela pretendia fazer a viagem. “Não sei se foi planejado ou não, não faço ideia do que aconteceu”, continua ele, dizendo que não havia qualquer conflito entre Milene e pessoas da família. Qualquer informação pode ser passada a Estevão, pelo telefone (37) 99863-1980.

