Vidente que antecipou 11 de Setembro previu desastres para 2023

A vidente e curandeira búlgara Baba Vanga tornou-se mundialmente conhecida por suas previsões. Morreu em 1996, mas suas visões repercutem 25 anos depois. Para o ano de 2023, suas previsões apresentam grandes desastres como tempestades solares e uma explosão nuclear.

Previsões de eventos da história mundial, marcaram seu nome como vidente. O ataque de 11 de Setembro de 2001 às Torres Gêmeas, a morte da princesa Diana, a Segunda Guerra, o desastre de Chernobyl e até a pandemia foram alguns acontecimentos que teriam sido antecipados por suas visões. Segundo jornais internacionais, a clarividente tem cerca de 85% de precisão em suas previsões.

Armas biológicas

Segundo a previsão para este ano, um "grande país" vai começar a testar armas biológicas, isso poderá matar milhares de pessoas. A previsão pode estar relacionada à atual guerra da Rússia contra a Ucrânia, já que o presidente russo Vladimir Putin chegou a fazer inúmeras ameaças de uso de armamento nuclear.

Explosão nuclear

De acordo com a profeta, uma usina nuclear pode sofrer uma grande explosão, fazendo com que nuvens tóxicas se formem, chegando até a Ásia. A previsão também pode ser voltada para a Ucrânia, já que desde 2022 a Rússia tem controlado a usina nuclear de Zaporizhzhya e fortes explosões já ocorreram ao redor do local.

Tempestade solar

Tempestades solares são distúrbios no sol que podem emanar em nosso sistema solar e impactar a Terra. De acordo com a "Nostradamus dos Bálcãs", o fenômeno seria capaz de enviar cargas elétricas e radiação em direção à Terra, causando apagões em massa e falhas de comunicação.

Alteração na órbita da Terra

Segundo Vanga, o trajeto da Terra pode ser ligeiramente alterada devido às forças gravitacionais de outros planetas. A órbita da Terra em relação ao Sol muda infinitamente ao longo de dezenas de milhares de anos, mas uma mudança mais repentina teria efeitos devastadores, como acelerar o aquecimento global.

Reprodução humana em evolução

A vidente previu que a gravidez natural acabará e os bebês crescerão em laboratórios. Vanga acreditava que os nascimentos naturais seriam restringidos ou até mesmo proibidos.

