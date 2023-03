Miss Sertão Paraibano morre ao pular de apartamento em chamas em São Paulo

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram @mayanitao)

A miss Sertão Paraibano, Maya Nitão, 26 anos, morreu no sábado (25/3), após se jogar da janela de um apartamento em chamas na Zona Sul de São Paulo. No intuito de fugir do incêndio, a modelo pulou do 6º andar, chegou a ser socorrida com vida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O irmão da miss, César Nitão, conhecido como Cesinha, também estava no apartamento, onde morava, inalou fumaça e foi socorrido. Seu estado de saúde é desconhecido. O caso está sendo apurado pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros, que ainda não informou as causas do incêndio.

De acordo com o pai de Maya, o jornalista César Nitão, uma das possíveis causas do incêndio seria a falta de manutenção no apartamento que os irmãos alugavam em São Paulo, já que o imóvel tem cerca de 35 anos e nunca passou por reparos. Ele contou ao Estado de S. Paulo que o fogo se alastrou rapidamente pelo local, na manhã de sábado (25/3), enquanto seu filho estava dormindo. “O fogo começou na sala, no sofá, e se alastrou rápido", disse Nitão.

"É muito difícil aceitar a morte de uma filha que há 15 dias atrás estava com você. Eu ligava para ela todos os dias, então, isso está sendo muito difícil para mim, desde ontem não consigo comer, nem dormir. Não acredito que ela morreu. Perder uma filha é a pior coisa do mundo. É tudo o que um pai não quer”, disse o jornalista ao Estado de S. Paulo.

Pelas redes sociais, familiares e amigos de Maya lamentaram a morte da jovem. O pai da miss anunciou que o corpo da modelo e influenciadora será levado para João Pessoa, onde será velado e enterrado. O dia e local dos ritos de passagem ainda não foi divulgado.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.