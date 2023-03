Amigos prestam homenagens ao compositor e humorista Juca Chaves

TA Tainá Andrade

A morte do cantor e compositor Juca Chaves, neste domingo (26/3), repercutiu no meio artístico e nas redes sociais. Filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek e criador de Brasília, Maria Estela Kubitschek, comentou sobre a morte do compositor, músico e humorista Juca Chaves. Ela afirmou que a “a mineirinha debutante”, referência a como o artista a chamava em suas brincadeiras, está triste com a notícia.

Maria Estela continuou o registro com termos usados pelo humorista para se referir a sua família, como “Presidente Bossa Nova”. Essa foi uma canção escrita pelo compositor popular, que fez Juca e Juscelino se conhecerem e iniciarem uma relação de amizade. Em tom carinhoso, ela lembrou que o artista foi o responsável por popularizar seu avô JK.

“A família do 'Presidente Bossa Nova' está triste com o falecimento de Juca Chaves. O Menestrel popularizou JK com suas sátiras, sempre criativas e bem humoradas”, escreveu. “Juca Chaves 'Voou…. Voou pra bem distante…' e 'a mineirinha debutante…' está triste”, completou.

Outra homenagem veio do cantor, compositor e apresentador Ronnie Von. De acordo com ele, o amigo vai permanecer em suas memórias e, nesse dia, fará um esforço para não se entristecer, porque não seria o que Juca gostaria.

“Quantas histórias, quantas risadas e quanto carinho. Dividimos momentos que eu jamais vou esquecer. Você irá perpetuar nas minhas memórias para sempre, meu amigo. Hoje vou fazer força para lembrar apenas dos bons momentos e deixar a tristeza da sua partida de lado, pois eu sei que essa seria sua vontade”, escreveu.

Juca Chaves morreu na madrugada deste domingo, com 84 anos, em decorrência de complicações respiratórias. Ele estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador. Os familiares decidiram pela cremação.

