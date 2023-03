Chuvas: equipes de resgate atenderam a mais 1,7 mil ocorrências no Acre

TA Tainá Andrade

O boletim de situação do estado do Acre, do final da manhã deste domingo (26/3), após as fortes chuvas que atingiram a região, mostrou que na capital, Rio Branco, 48 bairros foram atingidos e 404 pessoas estão em ação para socorrer a população. Órgãos como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, secretarias, Polícia Militar, e Instituto Socioeducativo já atenderam 1.783 ocorrências até o momento, sem nenhuma morte.

O boletim climático do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), ligado à Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), apontou que todos os rios que compõem a bacia do Rio Acre estão em alerta de transbordamento, assim como sete igarapés em Rio Branco. Ainda na capital, o rio esteve em 16,47m, o que significa a ultrapassagem da cota de alerta e de transbordamento.

Além da capital, outras cidades que estão em situação de emergência são Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasiléia. Essa última teve 2.100 pessoas atingidas, entre desabrigados e desalojados. Há cinco abrigos no local, a estimativa é que 600 famílias tenham sido acolhidas. Até o momento, as equipes atenderam um total de 230 ocorrências. Os dados dos outros municípios estão sendo computados.

Técnicos da Defesa Civil nacional chegaram para auxiliar os prefeitos de outras cidades atingidas a solicitarem o reconhecimento da situação de emergência ou calamidade pública. Além de apoiar na elaboração de planos de assistência e ajuda humanitária.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros contabilizou 26 equipes, compostas por 15 técnicos, 183 bombeiros e 90 civis empenhados no atendimento.

