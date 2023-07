Corpo de homem é retirado dos escombros de desabamento no Grande Recife

ID Isabel Dourado*

A Secretaria de Defesa Social confirmou a morte de um homem de 45 anos no local em que dois prédios de um conjunto residencial desabaram na manhã desta sexta-feira (7/7) no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. Duas mulheres de 15 e 65 anos foram socorridas com vida e de acordo com informações do corpo de bombeiros, há pelo menos 11 pessoas soterradas.

Duas mulheres foram socorridas com vida, consciente e com fraturas e encaminhadas para hospitais da região. Cães farejadores estão auxiliando nas buscas dos desaparecidos.

De acordo com informações preliminares, o prédio estava desativado, mas algumas pessoas insistiram em continuar morando no espaço. Algumas inclusive invadiram a construção. Recife está em alerta devido às chuvas que atingem a região. Segundo a Defesa Civil, a previsão do tempo indica a possibilidade de chuvas moderadas nas próximas horas.

Em 2018 foi realizada uma vistoria no edifício, o que confirmou a necessidade de interdição, mas os moradores seguiram no local. Não há informação se as pessoas estavam em algum programa habitacional ou se recebiam algum tipo de suporte para deixarem o local de risco. Trata-se de uma edificação que veio a desabar por inteiro e outra parcialmente. A Polícia Militar fez o isolamento da área e a Polícia Civil de Pernambuco também enviou uma equipe da delegacia de Janga, para os atendimentos iniciais.

Segundo o coronel Robson Roberto, algumas das vítimas soterradas se comunicaram com os bombeiros ao longo das buscas. "É um trabalho que a gente conta com o auxílio dos cães, que já indicaram onde a gente tem essas possíveis vítimas. Estamos mantendo essas frentes de trabalho, mas é um trabalho tem que ser feito com calma, com cautela, porque são pessoas que estão sob escombros e a gente obviamente está com a intenção de tirá-las com vida local", disse.



