Uefa e Conmebol anunciam nova competição intercontinental

A Uefa e a Conmebol anunciaram, nesta sexta-feira (7/7), a criação de um novo torneio intercontinental. Denominado como Desafio de Clubes, o campeonato colocará frente a frente o vencedor da Liga Europa, diante do campeão da Sul-Americana. A primeira edição será disputada já no dia 19 de julho de 2023, e terá como protagonistas o espanhol Sevilla, último campeão da Europa League, e o Independiente del Valle, último campeão da Copa Sul-Americana.

A intenção da criação do torneio será justamente a de propor um embate entre campeões continentais, assim como era feito durante o antigo mundial de clubes, que colocava os vencedores da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores um contra o outro. A diferença é que, neste torneio, os ganhadores dos campeonatos continentais secundários - a Europa League, no velho continente, e a Sul-Americana, na América do Sul - de cada confederação estarão em campo.

Em caso de persistência de empate após 90 minutos, a decisão irá automaticamente para os pênaltis, sem a necessidade de disputa de uma prorrogação. A primeira edição do torneio será chamada de "Antonio Puerta XII", em homenagem ao ex-jogador do clube espanhol, que faleceu em 2007 por conta de uma parada cardíaca. A partida será disputada no Ramón Sánchez Pizjuán, casa do Sevilla.

