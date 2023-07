Homem com suspeita de Creutzfeldt-Jakob quer realizar exame genético

AV André Vinícius Pereira*

(crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Irineu Ripula, de 46 anos, morador da cidade de Prudentópolis, no Paraná, afirma que foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A doença rara pode ocorrer espontaneamente, ser hereditária ou ser transmitida por contato com o tecido infectado, como pela carne. Para saber como ele adquiriu a doença, Irineu precisa fazer um exame genético.

Acamado e sob sedação, a cunhada de Ripula, Nilze Rosane Mosquer, conta que tudo começou após o homem sentir dores nas pernas, e após o diagnóstico, a doença progrediu rapidamente: “Por volta de setembro do ano passado o Irineu passou a realizar sessões de massagens para tratar as dores, o que não trazia resultados, até que ele passou a sentir tontura, zumbidos no ouvido, problemas de visão e dormência de um lado do corpo, isso por volta de abril”.

Ela completa explicando sobre as dificuldades que vieram após. “A essa altura ele passou a se consultar com um neurologista, depois da consulta inicial ele pediu a internação para realizar mais exames, o Irineu já estava com dificuldades para andar normalmente, não conseguia formar palavras e estava muito agitado, depois de algum tempo o médico nos deu o diagnóstico de DCJ (Doença de Creutzfeldt-Jakob)", Conta Mosquer.



O que é a Doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ)



A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma rara e degenerativa doença neurológica que afeta o cérebro, resultando em danos progressivos e irreversíveis, causada pela presença de príons anormais, proteínas que se acumulam e causam a morte de células cerebrais.

A DCJ leva a sintomas como perda de memória, dificuldades motoras, alterações de comportamento e deterioração cognitiva. Não há cura para a DCJ e o prognóstico geralmente é fatal.

A forma mais comum da doença, com cerca de 85% dos casos, ocorre quando nenhuma causa específica é conhecida e afeta em geral pessoas com mais de 40 anos; na forma familiar, na qual ocorrem mutações genéticas; ou variante, através da ingestão de carne contaminada com Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mesma contaminação da doença da "Vaca louca".

O tratamento de Irineu



A médica Mariele Mosquer, acompanhou o diagnóstico e tratamento desde o início, e explicou os procedimentos que foram realizados desde o diagnóstico de DCJ. “A progressão dos sintomas no Irineu foi bastante rápida, indo em poucos meses de dores nas pernas e tonturas para dificuldades de fala e locomoção, a princípio ele recebeu medicações psicotrópicas, mas com a evolução rápida da doença ele foi internado até ter o diagnóstico final, agora ele está sob sedação para controle de agitação”.

A família, então, entrou em contato com Fabiano de Abreu Agrela, Pós PhD em neurociências, para tentar ajuda com o caso de Irineu. Em resposta, Agrela reforçou que os procedimentos realizados sigam o protocolo. Por sugestão do médico Fabiano Agrela, a família passou a buscar a realização de um exame genético para identificar se o caso é realmente Creutzfeldt-Jakob e qual foi a origem. Determinar a causa exata da doença permitirá entender melhor a condição e identificar possíveis riscos no consumo de carne de bovinos.



Para ajudar:



O valor total do exame é de 1000 dólares, valor no qual a família não tem condições de arcar, por isso, foi lançada uma campanha em parceria com o Centro de Pesquisas e Análise Hieráclito (CPAH), para arrecadar doações a fim de realizar os exames genéticos em Irineu Ripula, a família conta com a solidariedade para dar um tratamento direcionado e saber o real diagnostico do homem.



Link da campanha solidária para Irineu: Ajuda para Irineu Ripula | Vaquinhas online (vakinha.com.br)



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.