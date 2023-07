Alunos da UFMG denunciam falas racistas de professor de sociologia

CM Clara Mariz Victor Rocha*

(crédito: Centro Acadêmico Lélia Gonzalez / Divulgação)

Cartazes espalhados pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) denunciam falas racistas ditas por um professor de sociologia da instituição. O caso veio à tona depois de o Centro Acadêmico Lélia Gonzalez (CALZ), dos cursos de graduação em Antropologia e Arqueologia, publicar uma nota de repúdio nesta sexta-feira (7/7).



Conforme os cartazes, o professor teria afirmado que alunos indígenas teriam que ser expulsos da comunidade acadêmica. “Nós, professores, temos que decidir se jubilamos (expulsamos) esses alunos 'índios' porque nem a nossa língua eles falam”, diz um cartaz.



As falas estão creditadas apenas a “professor de sociologia”. Em outro cartaz, a frase “os africanos possuem um apetite sexual maior, por isso o contingente populacional é tão grande” também é atribuída ao docente.



Na nota de repúdio, o Centro Acadêmico afirma que as atitudes do professor têm sido prejudiciais aos alunos por serem incompatíveis com os princípios de “igualdade, diversidade e inclusão”, que deveriam nortear o ambiente educacional. “O papel do professor é orientar os alunos na construção do conhecimento, estimulando o pensamento crítico e a reflexão, mas jamais propagar discursos de ódio ou perpetuar ideologias preconceituosas.”



A reportagem do Estado de Minas procurou a UFMG para saber se alguma denúncia já foi registrada contra o docente e quais medidas serão adotadas, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.



