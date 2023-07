Motociclista de 22 anos morre após colidir com poste em Santa Maria

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF)

Um motociclista de 22 anos morreu, na manhã desta sábado (8/7), após colidir a moto com um poste de iluminação em Santa Maria. O acidente ocorreu no balão central da cidade, próximo ao quartel da Polícia Militar do DF, ao lado da administração regional. Apesar da tentativa de socorro, o rapaz não resistiu aos ferimentos e teve a morte declarada no local.



O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) recebeu a ocorrência por volta das 7h e atendeu o chamado com duas viaturas e oito agentes. Ao chegar no local do acidente, a equipe de socorro encontrou o motociclista caído no chão, após colidir com a moto contra um poste de iluminação pública.

Inconsciente, o rapaz foi atendido pelos socorristas, que relataram que ele apresentava forte hemorragia pela boca e ouvido, além de várias fraturas pelo corpo e ausência de sinais vitais. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Para o atendimento, a via precisou ser interditada. A PMDF trabalha no local.







