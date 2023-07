Corpos de mãe e filhos são encontrados abraçados após desabamento em Recife

PG Pedro Grigori

Com os três corpos encontrados, chega a 14 o número de mortos em decorrência da tragédia. - (crédito: Reprodução/Agencia Brasil/Google Maps)

O Corpo de Bombeiros encontrou as três últimas vítimas desaparecidas do desabamento de um prédio na Grande Recife. Encontrados sem vida, os corpos de Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, e dos dois filhos, Wallace, de 10 anos; e Maria Flor, de 6 anos, estavam abraçados e em cima de uma cama de casal.

O prédio, localizado num conjunto residencial do município de Paulista, na região metropolitana do Recife, desabou por volta das 6h de sexta-feira (7/7) após fortes chuvas. Com os três corpos encontrados, chega a 14 o número de mortos em decorrência da tragédia e não há mais vítimas desaparecidas.

Um jovem de 19 anos chegou a ser resgatado vivo e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Com o encerramento das 31 horas de buscas por moradores, bombeiros seguem agora procurando animais na parte do prédio que não desabou.

O bloco que desabou é o D7 e já havia sido condenado pela Defesa Civil. O prédio faz parte Conjunto Beira Mar, um complexo de moradias populares com 1,7 mil unidades distribuídas em 29 blocos, sendo 20 do tipo "caixão" e nove com estrutura de pilotis. A construção tem 38 anos e já apresentava rachaduras em diversas unidades, de onde as famílias haviam sido retiradas em 2013, mas acabaram retornando.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.