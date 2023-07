Sobe para 11 o número de mortos em desabamento de prédio no Recife

CB Correio Braziliense

Foi confirmada pelas autoridades, na manhã deste sábado (8/7), mais três mortes entre as vítimas do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista, na região metropolitana da capital de Pernambuco. A edificação caiu nesta sexta-feira (7/7) após fortes chuvas. Outras três pessoas seguem desaparecidas.

Segundo o G1, uma das vítimas encontradas mortas é Eloá Soares da Silva, de 21 anos. Um casal também foi localizado sem vida, mas não tiveram os nomes divulgados. Uma mãe e os dois filhos pequenos seguem desaparecidos.

Na sexta-feira (7/7), já haviam sido encontrados sete mortos. Um jovem de 19 anos chegou a ser resgatado vivo e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Duas adolescentes de 15 anos e uma mulher de 65 anos foram resgatas com vida e internadas. Outros quatro homens — de 16, 17, 21 e 22 anos — foram localizados com ferimentos leves fora do prédio e levados para o hospital.

