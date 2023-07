Incêndio destrói 36 casas em comunidade do litoral de SP; vídeo

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Trinta e seis casas foram destruídas, na madrugada deste sábado (8/7), em um incêndio que atingiu a comunidade da Prainha, no Guarujá, litoral de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da imprensa local, o incêndio teve início por volta de 0h30. O Corpo de Bombeiros, com o auxílio dos moradores da comunidade, conseguiu conter o fogo, mas as casas, feitas de madeira, já haviam sido consumidas pelas chamas.

As causas do incêndio serão apuradas. O Correio entrou em contato com a Defesa Civil, que informou que estava com uma equipe no local do incêndio.

Os moradores das residências atingidas pelo fogo foram recebidos em casas de parentes e por isso não houve necessidade de serem encaminhados para abrigos. Em vídeos que circulam nas redes socais é possível ver as casas em chamas e os bombeiros trabalhando para apagar o fogo. Veja:

