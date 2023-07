Chuva em Alagoas deixa um morto e 16 mil desabrigados e desalojados 

AB Aline Brito

Mais de 16 mil pessoas foram afetadas, até o momento, pelas chuvas em Alagoas. Ao todo, 2.085 estão desabrigadas, 14.338 ficaram desalojadas e uma pessoa morreu depois dos fortes temporais que atingem o estado nordestino desde sexta-feira (7/7). Os dados foram divulgados pelo governador Paulo Dantas (MDB-AL), neste sábado (8/7), com base no último boletim emitido pela Defesa Civil do estado.

O Corpo de Bombeiros do estado tem atuado com o auxílio de helicópteros para resgatar as pessoas afetadas pelas chuvas, que deixaram as ruas de municípios como Murici e Matriz de Camarajibe completamente alagadas. “Em Murici, salvamos 20 pessoas atingidas pelas fortes chuvas e temos 3 helicópteros empregados na operação de resgate de pessoas ilhadas”, ressaltou Dantas.

A previsão é de que as chuvas continuem até domingo (9/7). A Defesa Civil emitiu um alerta de transbordamento dos rios Jacuípe e Mundaú e aconselhou a população a adotar cuidados redobrados, já que, de acordo com o Cel BM Moisés Melo, coordenador estadual do órgão, “a chuva se concentra na região sul do estado”.

MDS presta apoio à Alagoas

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome adotou uma série de medidas, neste sábado (8/7), para prestar assistência às pessoas desalojadas e desabrigadas em Alagoas. Umas das primeiras ações do ministério foram unificar o calendário de pagamento do Bolsa Família, antecipar parcelas do Benefício de Prestação Continuada (BPC), repassar recursos extraordinários para a rede de assistência social, enviar cestas de alimentos e destinar recursos pelo Fomento Rural.

Até terça-feira (11/7), o ministério garantiu, por meio de nota, que 3,6 mil cestas de alimentos serão destinadas ao estado. “Vamos unificar o cronograma de pagamento do Bolsa Família de julho, para que todas os beneficiários dos municípios afetados tenham direito a usar o dinheiro no primeiro dia do calendário de transferências, que neste mês será em 18 de julho”, reforçou o MDS.

“Pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é feito o serviço de apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas”, acrescentou o ministério. Os benefícios são estendidos também para a população de Pernambuco, que também teve algumas cidades fortemente atingidas pelas chuvas.

