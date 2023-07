Ciclone extratropical e frente fria devem atingir todo o Brasil nesta semana

AB Aline Brito

Um ciclone extratropical deve atingir o Brasil nos próximos dias e causar chuvas, fortes ventos e queda das temperaturas no centro-sul e sudeste do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta segunda-feira (10/7), uma nova frente fria deve avançar pelo Sul e se deslocar rapidamente para o litoral de São Paulo.

A frente fria deve chegar ao litoral paulista na terça-feira (11/7). “Além disso, uma área de baixa pressão continental, posicionada entre o norte da Argentina e o Paraguai, ganha força e deve avançar sobre o sul do Brasil, configurando entre terça e quarta-feira (12/7), um novo ciclone extratropical”, alertou o Inmet.

Ainda é incerto o local exato onde o ciclone se formará inicialmente. Segundo o Instituto, alguns modelos apontam para o litoral do Rio Grande do Sul, enquanto outros indicam o espaço entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“A partir da próxima terça (11/7), há previsão de condição de tempo mais ventoso entre a região sul, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Os ventos intensos, com rajadas mais significativas, devem ocorrer, especialmente, no litoral da região sul a partir da tarde de terça, com rajadas que podem superar os 80 km/h em alguns pontos. Os ventos devem ganhar força, especialmente a partir de quinta-feira (13/7), atingindo, também, áreas do litoral da região sudeste”, avisou o Inmet.

Frente fria deve atingir todo o país

O Inmet ainda alertou que o ciclone, que deverá chegar ao Brasil acompanhado de uma frente fria, pode atingir todo o país. “Deverá avançar por áreas do sudeste e centro-oeste, podendo atingir, inclusive, o sul da região amazônica a partir de meados da semana, configurando um novo evento de friagem”, informou o instituto.

A partir de quarta-feira (13/7), uma massa de ar frio deve atingir o país, levando as temperaturas a caírem. “Na terça, as temperaturas máximas caem no Rio Grande do Sul devido ao aumento da nebulosidade e da chuva, mas, a partir de quarta, o ar frio avança sobre o Sul e Mato Grosso do Sul”, disse o Inmet.

“Na quinta-feira, a previsão é de que o ar frio atinja áreas de Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre, oeste e sul de Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A previsão indica a tendência de queda de 10°C a 12°C, com relação ao observado no dia anterior, tanto na temperatura mínima, quanto na máxima em alguns pontos destas áreas”, concluiu.

