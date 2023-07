Rap Mix Festival: rampa desaba e deixa 25 pessoas feridas em Goiânia

CB Correio Braziliense

Uma rampa desabou e deixou 25 pessoas feridas durante o Rap Mix Festival, em Goiânia, neste domingo (9/7). A maioria das vítimas teve escoriações, mas outras tiveram ferimentos mais graves, como fraturas expostas e traumatismo crânioencefálico. O acidente ocorreu por volta das 23h.

Ao portal g1, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que foi necessário o deslocamento de 12 viaturas para atender todas as pessoas feridas. O festival de música ocorreu no Estádio Serra Dourada. Além dos bombeiros, brigadistas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no socorro às vítimas.

Vídeos que mostram as pessoas em pânico no momento do acidente, e depois sendo atendidas, circulam nas redes sociais. Dos 25 feridos, 11 foram atendidos em hospitais da Grande Goiânia. Pelo Instagram, alguns internautas reclamaram que o evento estava superlotado e que não tinha estrutura adequada para a quantidade de pessoas presentes.

Veja os vídeos:

Rapmix deu ruim! Rampa de acesso ao frontstage desabou deixando feridos! pic.twitter.com/kqzfff1DbD — Gabrie1 (@gengivk) July 10, 2023

O Correio tenta contato com a organização do Rap Mix Festival para pedir um posicionamento, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno. A reportagem também contatou o Corpo de Bombeiros de Goiás para saber mais detalhes. O texto será atualizado mediante respostas.

