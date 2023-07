Prédio comercial desaba no Recife 3 dias após desabamento que matou 14

CB Correio Braziliense

Três dias após desabamento de prédio em Recife, que deixou 14 pessoas mortas, um prédio comercial desabou, nesta segunda-feira (10/7), em Pina, no Recife. O imóvel estava desocupado há mais de um ano. O desabamento ocorreu por volta das 10h e nenhum pessoa ficou ferida.

De acordo com informações da prefeitura de Pina, uma reforma irregular estava sendo realizada no local. Após o incidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas para isolar o local. A Defesa Civil vai avaliar a estrutura do prédio. Testemunhas relataram que ouviram barulhos fortes no momento do desabamento.

Ao Correio, o Centro de Operações do Recife informou que houve apenas danos materiais no incidente. "Há relatos de vizinhos que apontam para a existência de uma reforma irregular que, caso seja confirmada, irá gerar notificação aos responsáveis pelo imóvel, que é constituído de pavimento térreo e primeiro andar e cuja estrutura desabou parcialmente", disse o órgão.

Desabamento no Recife

Na sexta (7/7), um prédio desabou no Recife após fortes chuvas. Um jovem de 19 anos chegou a ser resgatado vivo e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória. Duas adolescentes de 15 anos e uma mulher de 65 anos foram resgatas com vida e internadas. Outros quatro homens — de 16, 17, 21 e 22 anos — foram localizados com ferimentos leves fora do prédio e levados para o hospital. Ao todo, 14 pessoas morreram.



