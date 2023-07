Haddad se encontra com Pacheco na terça para discutir reforma tributária

RG Rafaela Gonçalves

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta segunda-feira (10/7), que fará uma reunião nesta terça-feira (11/7) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar da tramitação da reforma tributária. Segundo o chefe da pasta, o objetivo do encontro é dar celeridade ao processo na Casa, depois da aprovação do texto na Câmara dos Deputados na última semana.

“Nós temos que concluir a tramitação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) no Senado, mas nós não vamos aguardar o final da tramitação para mandar para o Senado a segunda fase da reforma”, afirmou o chefe da equipe econômica, durante entrevista ao podcast O Assunto.

Haddad afirmou que a segunda etapa da reforma precisa tramitar no Congresso ao mesmo tempo que o projeto de Orçamento. "Do mesmo jeito que marco fiscal e PEC andaram juntos, o Orçamento terá de andar junto com a segunda fase. Para garantir as metas do marco fiscal, preciso que o Congresso aprecie essa segunda etapa junto com a peça orçamentária, que terá como pressuposto a aprovação dessas medidas pelo Congresso. Caso contrário, haverá restrição na peça orçamentária", explicou.

A reforma começa a tramitar no Senado no início de agosto e a articulação agora é pela definição do relator. Parlamentares já se preparam para solicitar alterações no texto, como a composição do Conselho Federativo, colegiado que será responsável por gerir o novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

