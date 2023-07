Flamenguista acusado de matar palmeirense está preso preventivamente

HD Helena Dornelas

(crédito: Reprodução redes sociais)

A garrafa que atingiu a torcedora do Palmeiras, na noite de sábado (8/7), em São Paulo, foi lançada por um torcedor do Flamengo. A jovem Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, ficou gravemente ferida e morreu na manhã desta segunda-feira (10/7). O suspeito é Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso em flagrante, a partir de testemunhos de torcedores, mas a prisão foi convertida em preventiva.

Gabriela sofreu duas paradas cardíacas após ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro no pescoço e, após ser atendida no posto médico do estádio, foi encaminhada para a Santa Casa local em estado grave. O autor é ex-integrante da torcida organizada 'Fla Manguaça' e não estava com a caravana das torcidas organizadas vindas do Rio de Janeiro.

"Na audiência de custódia, o juiz entendeu pela conversão em prisão preventiva, e agora pela manhã estamos fazendo a comunicação ao juiz do falecimento da Gabriela para que então o inquérito e o processo passe de homicídio tentado para homicídio consumado", disse o delegado do caso, Cesar Saad, do DOPE, ao UOL.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que houve um tumulto na parte externa do Allianz Parque, quando palmeirenses identificarem dois flamenguistas no local. "A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão 'A', o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los.”

A briga fora do estádio provocou a paralisação, por duas vezes, do jogo entre Palmeiras e Flamengo. As duas equipes se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro.



