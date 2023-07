Palmeiras e Dudu se manifestam após morte de torcedora

PM Paulo Martins*

(crédito: Reprodução/Instagram/@gabriela.anelli)

O Palmeiras se manifestou em nota oficial na manhã desta segunda-feira (10/7), lamentando a morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos. A palestrina não resistiu aos ferimentos causados por estilhaços de uma garrafa de vidro que atingiu veias vitais no pescoço, no último sábado (8/7), durante o primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A agressão se deu próximo ao portão A do estádio alviverde, em uma ação da polícia paulistana para conter uma confusão entre palmeirenses e flamenguistas no entorno do local, mais precisamente na Rua Caraíbas. As garrafas atiradas foram em direção à equipe policial, que prendeu o atirador em flagrante. As primeiras informações chegaram ao conhecimento geral após duas paralisações feitas pelo árbitro Ramon Abatti Abel, pelo gás lacrimogênio que entrava no campo de jogo.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

O clube emitiu nota ao ser noticiado o falecimento da vítima. “Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro”, diz a mensagem oficial.

O atacante Dudu também se mobilizou enquanto a torcedora se encontrava internada na Santa Casa. Em redes sociais, pediu mobilização pela doação de sangue na tentativa de salvar a vida da palmeirense e lamentou o ocorrido em seguida. “Até quando vamos ter que nos deparar com situações lamentáveis como essa? Quantas famílias já foram destruídas e quantas outras precisarão passar por essa dor irreparável para que a nossa sociedade aprenda e entenda que isso não tem absolutamente nada a ver com o esporte?”, questionou o ídolo do clube.



O atacante Dudu lamenta a morte da torcedora Gabriela Anelli, do Palmeiras, após confusão no último sábado (8/7), fora do Allianz Parque, durante jogo do Brasileirão (foto: Reprodução/Instagram)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

