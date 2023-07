Palmeirense ferida em confusão entre torcedores morre em São Paulo

CB Correio Braziliense

Gabriela Anelli, 23 anos, torcedora palmeirense que ficou ferida em confusão no jogo entre Palmeiras e Flamengo, morreu nesta segunda-feira (10/7). A informação foi confirmada pela família da jovem, nas redes sociais. Gabriela sofreu duas paradas cardíacas após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço e foi encaminhada ao hospital em estado grave, no sábado (8/7).

O irmão de Gabriela, Felipe Marchiano, lamentou a morte da irmã. "Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família", disse, nos stories do Instagram.

Mariana Anelli, prima da jovem, também se manifestou sobre a morte de Gabriela, e disse que ela foi atingida por "pura covardia". "A dor da família é imensurável, não dá para acreditar em tanta maldade nesse mundo e a justiça tão falha nesse Brasil. Nossa família não merece passar por esse luto", escreveu Mariana.

O que aconteceu?

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que houve um tumulto na parte externa do estádio Allianz Parque, no sábado (8/7). "A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão 'A', o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los. Uma patrulha policial que estava próxima interveio para reestabelecer a ordem, no entanto, diversas pessoas agrediram a equipe, arremessando garrafa", disse a pasta.

Os militares acionaram reforço e um home foi preso em flagrante. "Foi necessário uso de munições químicas e equipamentos de menor potencial ofensivo, além de veículo lançador de água para dispersar os presentes. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça", ressaltou a Secretaria.



Veja a nota na íntegra:

A Polícia Militar informa que neste sábado (08), durante a partida de futebol entre Palmeiras x Flamengo, no estádio Allianz Parque, houve um tumulto entre torcedores na Rua Palestra Itália, na parte externa do local do evento. A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão “A”, o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los. Uma patrulha policial que estava próxima interveio para reestabelecer a ordem, no entanto, diversas pessoas agrediram a equipe, arremessando garrafas. Foi solicitado reforço e iniciada ação para controlar a situação. Foi necessário uso de munições químicas e equipamentos de menor potencial ofensivo, além de veículo lançador de água para dispersar os presentes. Durante a ação, duas pessoas ficaram feridas devido ao arremesso de garrafas de vidro. Elas foram socorridas por uma equipe da GCM ao posto médico do estádio. Um dos feridos, uma jovem, de 23 anos, em estado mais grave, precisou ser encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa, onde permaneceu internada. O homem que lançou a garrafa em direção às vítimas foi preso em flagrante. Os fatos foram registrado pela DRADE, como tentativa de homicídio e provocação de tumulto. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.



