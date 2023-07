Sobe para 25 mil o número de pessoas atingidas pelas chuvas em Alagoas

ID Isabel Dourado*

Já passa de 25 mil o número de pessoas atingidas pelas chuvas em Alagoas, sendo 3.650 desabrigados e 21.662 desalojados. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (10/7). O relatório aponta que Marechal Deodoro, na Região Metropolitana, é a cidade alagoana mais afetada pelas chuvas. A Defesa Civil alerta para o aumento do nível dos rios São Miguel e Coruripe, que cortam justamente o sul do estado.

Os governos de Alagoas e de Pernambuco declararam estado de emergência em mais de 45 municípios. Ontem, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, assinou um decreto que amplia para 32 o número de municípios em emergência. Nas redes sociais, ele informou que propôs juntamente com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, um comitê para levar a Brasília às demandas dos dois estados e criar ainda um plano estruturante para evitar ou minimizar os efeitos das chuvas.

"Junto ao governo federal, vamos destinar recursos para as prefeituras comprarem colchões, água, materiais de limpeza e tudo que for necessário para cuidar dos desabrigados e desalojados."



Um centro de apoio para ofertas serviços sociais às pessoas impactadas pelas chuvas foi instalado no município de Catende. Entre as ações emergenciais estão a entrega de água mineral, cestas básicas e colchões. Também está em andamento a desobstrução das estradas e a oferta de carros-pipa para os municípios realizarem a limpeza das ruas e das casas.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome informou uma série de medidas para mitigar e atender a população atingida pelas chuvas, como unificar o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho.

Além disso, será autorizada o saque para os beneficiários que perderam o cartão e os documentos, sendo necessária apenas uma Declaração Especial de Pagamento emitida pelas prefeituras. Serão antecipadas pelo menos duas parcelas do Benefício de Prestação Continuada. Já os pequenos agricultores que estão cadastrados no Bolsa Família e sofreram com perdas na produção, podem receber R$4,6 mil para recomposição da safra pelo programa Fomento Rural.



