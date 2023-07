Nigerianos que viajavam em leme de navio são resgatados pela PF

HD Helena Dornelas

Os nigerianos foram encontrados durante uma troca de tripulação no navio, que havia parado em águas capixabas - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

Quatro nigerianos foram encontrados pela Polícia Federal do Espírito Santo escondidos no leme de um navio cargueiro que tem como destino o Porto de Santos. De acordo com a PF, as quatro pessoas foram localizadas por tripulantes do navio que acionaram as autoridades nesta segunda-feira (10/7). A embarcação, de bandeira da Libéria, partiu de Lagos, na Nigéria, em 27 de junho, totalizando 13 dias de viagem até a costa brasileira. A distância entre o Espírito Santo e o país africano é de cerca de 5,5 mil quilômetros.

Os nigerianos foram encontrados durante uma troca de tripulação no navio, que havia parado em águas capixabas. O comandante da embarcação foi avisado e acionou o Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal.

A Polícia Federal foi até o navio e retirou os estrangeiros da casa de leme, compartimento no qual ficaram ocultos durante o trajeto.

Em nota, a PF disse que “todos foram resgatados pelo grupamento marítimo da PF em razão de suas condições precárias de saúde, e por motivos humanitários foi autorizado o desembarque condicional".

“Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. Eles irão ficar sob custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsoriamente”, disse o órgão.

Confira a nota da Polícia Federal:

“Na manhã desta segunda-feira (10/7), a Polícia Federal foi acionada para ir a bordo de navio de bandeira da Libéria, onde clandestinos teriam sido localizados pelos tripulantes da embarcação, que partiu em 27/06/2023 da cidade de Lagos, na Nigéria.

Os policiais federais foram ao local e confirmaram a presença de quatro clandestinos escondidos na casa de leme do navio, e todos foram resgatados pelo grupamento marítimo da PF em razão de suas condições precárias de saúde. Por motivos humanitários, foi autorizado o desembarque condicional.

Agora, os estrangeiros ficarão sob custódia e responsabilidade da Agência Marítima até que retornem ao país de origem, compulsoriamente.

Os cidadãos resgatados alegam ser nacionais da Nigéria, porém não dispõem de documentos para confirmar suas origem e identidades.”

