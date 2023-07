Pacheco se reúne com Haddad e Tebet para tratar de reforma tributária

AM Ândrea Malcher

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), receberá na Residência Oficial, nesta terça-feira (11/7), os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para tratar da reforma tributária, aprovada na última semana pela Câmara dos Deputados.

A reunião, que ocorre logo mais às 11h, foi um pedido de Haddad e pode ajudar a definir o relator do texto no Senado. Pacheco se reuniu, na segunda (10), com o relator na Câmara do tema, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Outro assunto que deve ser tratado é o projeto de lei que retoma o voto de qualidade em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), aprovado na última sexta (7).

O Senado aguarda, ainda, o texto que substitui os decretos do saneamento editados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para esta terça. A discussão agora é sobre uma maneira de excluir os pontos mais polêmicos sem derrubar os decretos por completo.

