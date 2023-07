Homem é expulso de ônibus por filmar por baixo de vestido de adolescente

JA Jéssica Alves - Especial para o EM

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Uma adolescente de 17 anos registrou um boletim de ocorrência após sofrer importunação sexual em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no sábado (8/7).

Segundo a Polícia Civil, a garota estava em um ônibus com um amigo, em veículo da Linha 722 - Santa Cruz, quando percebeu que o homem, que estava sentado na frente dela, posicionou o celular para baixo do vestido dela.

Ele tentou disfarçar ao notar que a menina percebeu o gesto. Ela contou o ocorrido ao amigo, e o adolescente foi tirar satisfações com o homem, mas foi ameaçado com um estilete.



Neste momento os demais usuários do transporte público também perceberam a situação e expulsaram o suspeito do veículo. Ele não foi identificado.

A empresa responsável pela linha informou que realiza os procedimentos necessários para ajudar na identificação do suspeito.

