Inmet eleva nível de alerta com a chegada de ciclone; Sul será mais atingido

A formação de um ciclone extratropical fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevasse o nível de alerta na região Sul para o laranja — o que repesenta perigo para tempestades. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão ser mais afetados pelo ciclone, com chuvas, ventos, queda brusca de temperatura e geada. Antes, o nível de alerta estava no amarelo.

Em Porto Alegre (RS), os ventos podem chegar a 110 km/h, enquanto que as chuvas no estado gaúcho podem ultrapassar os 100 milímetros. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (11/7), a Defesa Civil ressaltou a importância dos moradores dessas regiões de riscos se cadastrarem no serviço de recebimento de alertas do órgão.



De acordo com o Inmet, os ventos no Rio Grande do Sul podem ser mais fortes do que os que atingiram o estado em junho, com a passagem de outro ciclone, o que causou destruição e três mortes. “Os ventos serão tão fortes quanto aqueles. O que a gente tem de diferente é que neste teremos mais áreas atingidas. No anterior, tivemos a concentração na região metropolitana de Porto Alegre. Mas, neste aqui, a área é maior e as rajadas devem chegar a Santa Catarina e ao Paraná”, comentou a meteorologista Marcia Seabra.



Os ventos também devem ser sentidos em São Paulo e Rio de Janeiro, mas com menos intensidade. Há previsão de bastante chuva entre quarta e quinta-feira (13/7) na região Sul. O Inmet também alertou sobre a possibilidade de queda de temperaturas, com termômetros registrando negativo na serra gaúcha e catarinense.

Além disso, a Marinha do Brasil tem emitido alertas para ressacas do mar, com ondas de mais de quatro metros. A orientação é que a população evite andar com veículos leves durante a passagem do ciclone extratropical. "Na madrugada/manhã da quinta-feira (13), o ciclone irá se deslocar em direção ao litoral gaúcho e as fortes rajadas de vento irão atingir o sul, a faixa leste e serra do Rio Grande do Sul, além da região serrana, sul e leste de Santa Catarina, podendo superar os 115 km/h", informa o Inmet.

"Ao longo da quinta, o ciclone irá avançar para alto mar. Com isso, os ventos mais intensos devem se concentrar entre o litoral norte do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná e, ainda, se intensificar sobre o litoral de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro. Essa situação deve se manter até a sexta-feira", acrescenta o órgão.

No Centro-Oeste, a parte mais atingida poderá ser o sul de Goiás. No Distrito Federal, talvez tenha aumento da nebulosidade. "Vamos ficar monitorando se isso pode trazer possibilidade de chuva ou não, mas por enquanto está descartado", pontua o meteorologista Mamedes Luiz Melo.

