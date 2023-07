CB Correio Braziliense

Polícia prende funcionário de açougue que furtava carnes, na Ceilândia - (crédito: PCDF)

Um homem de 23 anos de idade foi preso nesta quinta-feira (13/7) por furtar carne de um açougue onde trabalhava, na Ceilândia. O rapaz ia, todos os dias, em uma rua próxima ao local, e escondia carnes durante o seu horário de almoço e, no final da tarde, momento em que saía do trabalho, buscava os produtos.

Segundo o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, o investigado trabalhava, há três anos, em um açougue localizado na QNP 13, em Ceilândia. A Polícia Civil (PCDF) prenderam o investigado no momento em que o mesmo buscava três pacotes de carnes no local em que estavam escondidos. O rapaz foi autuado em flagrante delito e encaminhado para a carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.



