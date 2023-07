Criança quase morre afogada em piscina de resort em Minas

BF Bel Ferraz - Estado de Minas

Helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais - (crédito: CBMMG)

Uma criança, de 3 anos, quase morreu afogada em uma piscina de um resort de Esmeraldas, região central de Minas, nessa quinta-feira (13/7).

O resort informou que tem equipe treinada e capacitada, além de equipamentos para prestar primeiros socorros, e que atendeu a criança até a chegada do Corpo de Bombeiros.



egundo os militares, a criança estava acompanhada dos pais quando começou a se afogar, até ser salva.



Quando os militares chegaram, ela já estava fora da piscina em parada cardiorrespiratória. A equipe médica do Arcanjo, helicóptero do Corpo de Bombeiros, conseguiu reverter a situação.

O helicóptero dos militares levou a menina para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Ainda não se sabe como o caso aconteceu. O estado de saúde da criança não foi divulgado. "Solidarizamos com a família e nos colocamos à disposição para todo suporte. Desejamos a pronta recuperação para a criança", informou o resort.

