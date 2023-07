Ipea e Ministério dos Direitos Humanos retomam parceria para pesquisas

MS Mayara Souto

Com duração prevista de três anos, as pesquisas terão como foco pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas LGBTQIA+, entre outros grupos

Um Acordo de Cooperação Técnica publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (18/7) prevê a retomada de pesquisas relacionadas aos direitos humanos. O documento marca a parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A publicação estabelece a cooperação técnico-científica e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando à execução de pesquisas aplicadas sobre políticas voltadas para temas ligados à defesa da dignidade humana.

Com duração prevista de três anos, as pesquisas terão como foco pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, vítimas de violações de direitos, entre outras violências.

