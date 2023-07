Idoso tem o mesmo veículo furtado duas vezes em 15 dias

RM Renato Manfrim — Especial para o Estado de Minas

A Polícia Militar (PM) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou uma ocorrência inusitada nessa quarta-feira (19/7). Segundo relato de um idoso, de 62 anos, a sua camionete Toyota Hilux branca foi furtada duas vezes, em apenas 15 dias.



O caso mais recente aconteceu por volta das 9h de ontem, quando ele estacionou o veículo em frente ao seu apartamento, localizado na Avenida Bento Ferreira, no Bairro Mercês. Mas, certo tempo depois, ao retornar, a camionete não estava mais no local.



Já o primeiro furto aconteceu no dia 4 de julho, quando o idoso estacionou na Rua Avenir Miranzi, nas proximidades do cruzamento com a Rua Governador Valadares, Região Central. Na ocasião, o veículo foi encontrado pelo proprietário, no dia seguinte, nas proximidades do viaduto do distrito rural da Capelinha do Barreiro.



Suspeito foi identificado

Com relação ao furto mais recente, ainda conforme o registro policial, imagens de câmeras de segurança identificaram o suspeito de praticar o crime. Ele está foragido.

Além da camionete, o homem também furtou da caçamba uma caixa de madeira adaptada para transporte de cães e também 45 munições de calibre 12, destinadas para fins de caça e que estavam dentro do veículo.

Também consta no registro policial que a camionete tinha seguro, mas não estava equipada com rastreador.

