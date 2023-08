Correio Braziliense

Lula lamentou o acidente com os torcedores do Corinthians. Sete pessoas morreram - (crédito: Ricardo Stuckert/PR e Reprodução/X)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou com os familiares e amigos dos torcedores do Corinthians que morreram em acidente na madrugada deste domingo (20/8). O veículo, que tombou na rodovia Fernão Dias (BR-381), retornava da partida entre o time paulista e o Cruzeiro e transportava 43 torcedores. Sete pessoas morreram e ao menos 35 ficaram feridas no acidente.

"Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus", disse Lula, em nota divulgada nas redes sociais.

"Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", acrescentou o presidente, que é torcedor do Corinthians. Segundo a Ateris, empresa que administra a BR-381, depois que o ônibus perdeu o controle em uma curva, ele colidiu com um talude e tombou logo em seguida.

Torcedores do Corinthians que estavam no ônibus que capotou no km 525,4 na rodovia Fernão Dias (BR-381) informaram ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que o motorista gritou que o veículo estava sem freios. No local, atuam no resgate o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal, a perícia e uma equipe da Polícia Civil.

Dez torcedores ficaram presos nas ferragens do veículo. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. O Corinthians também divulgou uma nota lamentando a morte dos torcedores. "O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos", disse o clube.