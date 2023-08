Confira os resultados da Quina 6221 e Lotofácil 2895 desta segunda-feira (21/8)

Correio Braziliense

Loterias Caixa - (crédito: Reprodução youtube Caixa Federal )

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (21/8), duas loterias: os concursos 6221 da Quina, o 2895 da Lotofácil, o 2510 da Lotomania e o 435 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5,1 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01, 17, 26, 27, 47.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões , a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 0

Coluna 3: 3

Coluna 4: 0

Coluna 5: 9

Coluna 6: 9

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05, 24, 25, 32, 42, 45 no primeiro sorteio; 18, 27, 28, 33, 36, 47 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 354 mil no primeiro concurso e R$ 21 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00, 11, 18, 20, 25, 30, 32, 39, 45, 55, 67, 71, 73, 79, 80, 88, 91, 93, 95, 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02, 03, 05, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil