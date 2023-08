Gasolina com limão: homem tenta inventar a própria droga e morre

Bruno Luis Barros - Estado de Minas

Exames realizados no hospital identificaram muitas alterações nos pulmões da vítima - (crédito: Google Street View/Reprodução)

Um homem de 28 anos morreu depois de beber gasolina com limão em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, na última sexta-feira (18/8).



Conforme a Polícia Militar, uma testemunha — que trabalhava com a vítima em uma fazenda no município — relatou que o homem estava tentando "inventar uma droga". Nesse sentido, ele ainda teria adicionado à mistura outras substâncias ainda não identificadas.

No entanto, pouco tempo após a ingestão, o trabalhador, que era dependente químico, começou a passar mal, sendo socorrido pelo colega de trabalho e levado ao Hospital Municipal Darci José Fernandes, onde deu entrada às 14h com quadro de confusão mental.

A vítima teve uma parada cardiorrespiratória às 16h30 e morreu uma hora depois. No entanto, a causa da morte ainda não foi identificada, pois, segundo a PM, o médico da unidade disse que os exames demonstraram muitas alterações nos pulmões da vítima.



O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) em Patos de Minas. A Polícia Civil vai investigar o caso.