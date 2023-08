Inverno quente: ondas de calor no Sudeste e Centro-Oeste marcam semana

Francisco Artur

O Distrito Federal também será atingido pelas ondas de calor nesta semana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê o registro de ondas de calor, em alguns estados, até sábado (26/8). A explicação, de acordo com o órgão, é a chegada de uma grande massa de ar quente e seco no Brasil.

Embora tal fenômeno ocorra em pleno inverno, o Inmet avalia a previsão como normal nesta estação. "É comum no meio do ano, no Centro-Oeste, Sudeste e em partes do Nordeste", contou o meteorologista do Inmet Heráclio Alves.

Os registros do calor no inverno também foram notados pela meteorologia da MetSul. Segundo detalhou a empresa, essas temperaturas extremas ocorrem por causa da atuação de ventos que transportam o ar quente do Norte em direção ao Sul.

Neste percurso estão as regiões Centro-Oeste, parte do Nordeste e Sudeste. Essa corrente veio da região dos Andes, no Chile.

Estados



No Centro-Oeste, Cuiabá, capital de Mato Grosso, registrou mais de 40ºC no último dia 10. Os termômetros na capital do Mato Grosso marcaram 40,4º C.

Em São Paulo, o pico do calor deve ocorrer entre quarta-feira (23) e quinta-feira (24), e as as máximas devem oscilar entre 32°C e 34°C.



No Rio de Janeiro são esperadas máximas nas tardes desta semana de 36°C a 39°C em muitas cidades, especialmente perto da costa, segundo o serviço de meteorologia MetSul.



Para o Triângulo Mineiro estão previstas máximas de 37°C a 40°C durante a tarde de quarta-feira (23).

Distrito Federal

No DF, o Inmet prevê a manutenção do tempo frio e úmido pela manhã, mas quente e seco durante a tarde. A média para esta semana é de temperaturas entre 13ºC e 15ºC pela manhã e à noite, e 32ºC a 34ºC no período vespertino.

A junção entre calor e seca é propícia para a formação de redemoinhos no DF. "É comum acontecer esses fenômenos nesta época do ano. O calor e a seca faz com que, literalmente, o tempo levante poeira", conclui Heráclio.