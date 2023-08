Melissa Souza* - Estado de Minas

Jovem viraliza nas redes ao mostrar 'coleção de azares' - (crédito: Reprodução/Tik Tok)

É muito azar para uma pessoa só! Uma jovem, identificada como Açucena Guirra no Tik Tok, repercutiu nas redes sociais depois de postar um vídeo mostrando todos os acontecimentos ruins que teve em 2023. O compilado de episódios ruins foi publicado em suas contas no dia 12 de agosto e, desde então, internautas têm se surpreendido com o quanto a tiktoker é azarada.

No início do vídeo, a jovem utiliza uma foto vestindo um vestido branco e coloca a legenda "Que esse ano seja leve", como se tivesse feito o pedido no réveillon para 2023. Porém, em seguida uma série de fotografias e vídeos mostram que o ano não tem sido nada fácil para ela. Nas imagens, Açucena exibe, mês a mês, várias situações as quais passou durante os últimos meses deste ano, que vão desde reprovar na autoescola, até descobrir um quadro clínico grave, que requer uma série de exames e medicação.

Ela conta que, em janeiro, derrubaram café muito quente nela e que, além de ter tido seu celular, um modelo caro, roubado, ela também foi reprovada na autoescola. As coisas não melhoraram em março, quando, segundo ela, sofreu um término com um ficante e ele, então, assumiu um compromisso com outra pessoa. Mas é em junho que tudo parece ir de mal a pior. Açucena conta que sofreu uma arritmia e passou a realizar exames até o mês seguinte, quando descobriu uma cistite hemorrágica e ainda foi processada.

Nos comentários da publicação original e em postagens feitas por outros perfis, várias pessoas comentaram sobre a má sorte da jovem. "Eu num sei se isso é propaganda contra ou a favor de Deus, honestamente, porque saiu do controle e não foi pouco", disse um homem. "O mais preocupante desse vídeo é que o ano ainda tem mais quatro meses", comentou outro. "Amiga, se Deus tá no controle imagina quando ele largar o volante…", comentou uma mulher. "Qual cor ela usou na virada? Pra eu passar longe", brincou outra.