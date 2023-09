A iluminação foi uma homenagem do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro à emissora - (crédito: Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail Cristo Redentor, Patrimônio da Humanidade e ícone cultural do Brasil, localizado no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, foi iluminado de vermelho em comemoração pelos 88 anos da Super Rádio Tupi." frameborder="0" allowfullscreen> Por Super Rádio Tupi — O monumento do

O Cristo foi iluminado com a cor predominante da rádio mais amada do Brasil. Esta é uma homenagem do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro à emissora.

No início da tarde da segunda-feira (24/9), foi celebrada uma Missa de Ação de Graças na igreja do Convento Santo Antônio, no Centro do Rio, pelo aniversário da Rádio Tupi.

88 anos da rádio que ouve você, fala pro Rio, de olho no futuro!