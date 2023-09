Uma mulher de 60 anos morreu, na terça-feira (26/9), após o carro onde ela estava ser arrastado por uma enchente em Barra do Ribeiro, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A senhora estava acompanhada pelo marido e dois netos. O veículo ficou preso em uma cerca e os familiares conseguiram sair a tempo. O corpo da mulher foi encontrado 150 metros distante do carro.

A Defesa Civil do estado notificou as prefeituras sobre os altos volumes de chuvas e os riscos de inundações e danos materiais — setembro já é o mais mais chuvoso em Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições regulares. O acumulado de chuvas na capital já registra 413,8 milímetros.

Nesta quarta-feira (27/9), a chuva persiste, principalmente no nordeste, região dos Vales e Litoral Norte, mas com volumes menores em comparação aos dias anteriores. Há alerta de inundações em três rios do estado: Sinos, Caí, Gravataí e Guaíba.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que representa "perigo potencial", para a capital do estado. O alerta vale até quinta-feira (28/9). Há a possibilidade de chover até 60 mm no período de uma hora ou mais de 100 mm durante o dia inteiro.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.