Chuvas no RS: corpo é encontrado na orla de rio de Porto Alegre

Fortes chuvas têm atingido o Rio Grande do Sul desde o início deste mês e causado alagamentos e enchentes - (crédito: Divulgação/Defesa Civil do Rio Grande do Sul) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O corpo de um homem de 30 anos foi encontrado na orla do rio Guaíba, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (27/9). Segundo informações da Brigada Militar (BM), não há sinais de violência no corpo. Pelo estado de decomposição, o homem teria morrido há dois ou três dias. A suspeita é a de que a morte teria ocorrido por afagamento. No entanto, as autoridades aguardam resultado da autópsia. O homem foi encontrado nu e sem nenhum documento.

O rio Guaíba está sob alerta de inundação, junto com outros três: Sinos, Caí, Gravataí. Nesta quarta-feira (27/9), a chuva persiste no Rio Grande do Sul, principalmente no nordeste, região dos Vales e Litoral Norte, mas com volumes menores em comparação aos dias anteriores.

A Defesa Civil do estado notificou as prefeituras sobre os altos volumes de chuvas e os riscos de inundações e danos materiais — setembro já é o mais mais chuvoso em Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições regulares. O acumulado de chuvas na capital já registra 413,8 milímetros.