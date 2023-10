Confusão e morte após jogo do Vasco em São Januário

Redes sociais divulgam imagens de tumulto após jogo do Vasco contra São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

Um homem morreu e dois ficaram feridos nas imediações da Barreira do Vasco, após a partida contra o São Paulo no sábado (7/10). Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) ouviram disparos e logo depois encontraram dois homens baleados. Assim, eles foram levados para o hospital Souza Aguiar, no centro do Rio.

Um deles, Maxwell Lopes, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos. No hospital um terceiro homem também estava em atendimento, vítima de espancamento, e, de acordo com a polícia, conhecia Maxwell. Mas ainda não sabe as circunstâncias da violência que ocorreu após o jogo. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Redes sociais mostram tumulto no entorno do Vasco

Nas redes sociais, pessoas dizem que traficantes da Barreira do Vasco haviam proibido brigas na região e, por isso, torcedores sofreram represália. Entretanto, a polícia não confirma esta tese. Imagens mostram tumulto no entorno do estádio São Januário depois da partida, que terminou em 0 a 0 contra o Tricolor paulista. A PM informou que policiais do 4º Batalhão, de São Cristóvão, usaram armas de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão.