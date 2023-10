67 cidades de SC entram em estado de emergência após rio inundar região

O rio Itajaí do Oeste, que atravessa Taió, em Santa Catarina, inundou ruas na madrugada desta segunda-feira (9/10). O nível da água chegou a ficar mais de 12 metros acima do normal. Ao todo, 132 cidades foram atingidas por fortes chuvas no estado, desde a última terça-feira (3/10). Cerca de 67 delas decretaram situação de emergência.

“Na noite de ontem, deslocamos efetivo de reforço, oriundos de Lages e do oeste de Santa Catarina. Nesta manhã, encaminhamos uma segunda aeronave que ficou posicionada em Taió, para fazer, inicialmente, o resgate de pessoas que estavam ilhadas, em especial, daquelas que foram surpreendidas durante a madrugada”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Fabiano de Souza.

De acordo com o portal de meteorologia MetSul, a enchente registrada no domingo pode superar o recorde de 1983, quando ocorreu o fenômeno "Super El Niño" no estado. A situação de Taió piorou nas primeiras horas desta segunda-feira, com o aumento da vazão gerada pelas chuvas intensas na bacia do Rio Itajaí-Açu, entre a tarde e a noite do domingo.

Desde a última terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atendeu 701 ocorrências relacionadas com as chuvas em 115 municípios do estado. Para realizar o socorro, houve a atuação de 776 bombeiros e foram empregadas 107 viaturas.

???? URGENTE | Enchente catastrófica atinge cidade catarinense de Taió. Rio ameaça atingir cota recorde da enchente do Super El Niño de 1983. Água alcança segundo andar de prédios. Prefeitura faz apelo dramático por ajuda. Saiba mais em https://t.co/6oDax8aIwN. pic.twitter.com/h8vFsDbZKh — MetSul Meteorologia (@metsul) October 9, 2023