A brasileira Bruna Valeanu, que estava desaparecida em Israel desde o ataque do Hamas no sábado (7/10), morreu em decorrência da invasão. A informação foi confirmada pela família.

Bruna estava na festa Universo Paralello, que ocorria próximo à Faixa de Gaza, e que foi atacada por combatentes do Hamas.

Após o ataque na festa, ela chegou a entrar em contato com a família, mas ainda no sábado, os parentes perderam contato com a jovem.

Irmã de Bruna, Florica Valeanu diz que a "ficha não caiu". "É com muita dor que eu me despeço . A minha neném virou uma estrelinha no universo. Te amo pra sempre neném!", escreveu a mulher em uma postagem de despedida.

A brasileira tinha 24 anos e nasceu no Rio de Janeiro, mas também tinha nacionalidade israelense. Desde 2015 morava em Israel, na cidade de Petah Tikva. No país, ela estudava comunicação e sociologia/antropologia na Universidade de Tel Aviv.

Bruna é a segunda brasileira morta no ataque

Na noite da segunda-feira (9/10), a família de Ranani Glazer, que também estava no mesmo festival de Bruna quando o ataque do Hamas ocorreu, confirmou a morte do brasileiro. O Itamaraty confirmou a informação na manhã desta terça-feira (10/10) e prestou condolências à família.

O brasileiro, de 24 anos, é natural do Rio Grande do Sul e morava em Israel há sete anos. O jovem tinha dupla cidadania e já prestou serviços militares no território israelense.

Saiba Mais Brasil Projeção no Cristo Redentor mostra palavra "paz" em vários idiomas

Projeção no Cristo Redentor mostra palavra "paz" em vários idiomas Brasil Ministério das Relações Exteriores lamenta morte de brasileiro em Israel

Ministério das Relações Exteriores lamenta morte de brasileiro em Israel Brasil Conflito Israel-Hamas: Itamaraty confirma morte de brasileiro em rave

Conflito Israel-Hamas: Itamaraty confirma morte de brasileiro em rave Brasil Quem era Ranani Glazer, brasileiro encontrado morto em Israel

Quem era Ranani Glazer, brasileiro encontrado morto em Israel Brasil Por que tantos evangélicos defendem Israel?

Por que tantos evangélicos defendem Israel? Brasil "Devo a você a minha vida", diz namorada de brasileiro morto em Israel