Programa de Alimentos ganha mais R$ 250 milhões

Por Henrique Fregonasse*

O governo federal anunciou, ontem — no evento de comemoração dos 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) —, um investimento adicional de R$ 250 milhões no projeto. A iniciativa foi relançada em março e terá, para 2024, um orçamento previsto de R$ 750 milhões. O orçamento do programa para 2023, elaborado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi de somente R$ 2 milhões.

O recurso será repassado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ao programa, duplicando o orçamento. Também foram assinados contratos com organizações da agricultura familiar para beneficiar 94 famílias fornecedoras de alimentos.

"Vamos transformar, novamente, o Brasil em um país com soberania alimentar, com alimentos de verdade. Nosso povo precisa voltar a comer arroz, feijão, mandioca, batata doce. Todos alimentos que fizeram parte da cultura do nosso povo, que por razões econômicas, sociais e dificuldades, deixou de se alimentar corretamente", disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Fundação Banco do Brasil também firmaram um compromisso que prevê o repasse de R$ 40 milhões para as cozinhas solidárias. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, afirmou, durante a ocasião, que essas cozinhas "saem da mão do povo para virar programa de governo".

"Metade da humanidade não come e a outra metade não dorme, com medo de quem não come. O que falta é a vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. E é isso que nós estamos fazendo, pela liderança do presidente Lula, pelo compromisso que ele tem com o combate à fome. Por ele ter sentido na pele o que é a dor da fome, sabe que o governo vai marcar, novamente, a história do Brasil por retirar de novo o país do mapa da fome do mundo", disse Macêdo.

Ações efetivas

Membros do MST — que tem alguns núcleos de agricultura familiar que são grandes produtores de alimentos — interromperam o início do evento para cobrar mais ações efetivas do governo. "No Brasil, 30 milhões passam fome e metade vive em insegurança alimentar. A fome é um projeto de morte. Convocamos o governo brasileiro a construir uma política de Estado para a soberania alimentar", bradaram os manifestantes.

Ao se manifestar, a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine, manifestou concordância com o MST. "Naturalizamos isso como se a humanidade tivesse que conviver [com a fome], como se nós não tivéssemos como alterar essa realidade. Nós sabemos que isso não é verdade. Isso é um projeto, de fato, de morte. Isso é um projeto de dominação. Temos experiências neste e em outros países que mostram que a gente pode, sim, reverter essa situação, não de maneira transitória, mas estrutural", salientou.

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil A combinação climática que está secando os rios da Amazônia

A combinação climática que está secando os rios da Amazônia Brasil Manifestantes tentam fechar Linha Vermelha durante operação na Maré

Manifestantes tentam fechar Linha Vermelha durante operação na Maré Brasil Confira os resultados da Quina 6267 desta segunda-feira (16/10)

Confira os resultados da Quina 6267 desta segunda-feira (16/10) Brasil Brasil envia avião com ajuda humanitária para Faixa de Gaza