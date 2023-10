Suspeito de 21 homicídios, 'Samurai' morre em confronto com a PM

Um homem, de 20 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (18) em Betim, na Grande BH, em um confronto com a Polícia Militar (PM). Suspeito de 21 homicídios e de outras 10 tentativas, Pedro Henrique Cardoso, conhecido como "Samurai", era apontado com chefe do tráfico de drogas em Lagoa Santa.



De acordo com a PM, por volta das 13h de quarta, os militares receberam uma informação de que o suspeito estava em uma estrada de terra em Betim, indo para o bairro Petrovale, onde tinha um esconderijo.



Foi montada uma operação e, ao avistarem o veículo do rapaz, foi dada ordem de parada. Segundo o boletim de ocorrência, ele não obedeceu e desceu do veículo atirando. Os militares revidaram e Samurai foi atingido.



Os policiais socorreram o rapaz para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, onde ele morreu.



No local onde houve a troca de tiros, foi apreendida uma pistola 9 milímetros, utilizada pelo criminoso, com doze munições e outras cápsulas deflagradas. A perícia da Polícia Civil e a Corregedoria da PM também foram acionadas.



Ainda conforme o boletim de ocorrência, Samurai é um dos líderes da organização conhecida como "Tudo Três", que chefia o tráfico de drogas em algumas regiões de Santa Luzia. Com apenas 20 anos, ele tinha 21 registros de homicídio e outros 10, de tentativas.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br